"أعماله لا تُنسى".. جومانا مراد تنعي المخرج محمد فردوس أتاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة جومانا مراد، المخرج السوري محمد فردوس أتاسي، والذي رحل عن عالمنا الأحد، عن عمر ناهز ٧٩ عاما.

وكتبت جومانا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وبعدو الحزن عم يدق أبوابنا، أول ما بلشت حاول أطلع منه رجع وفجعني بموت معلمي الأستاذ المخرج محمد فردوس أتاسي، الصديق الأخ والأب الحنون الطيب صاحب المواقف الرائعة التي لا تُنسى، ستبقى دائما في قلوبنا وذاكرتنا بروحك الطيبة وأعمالك التي لا تُنسى، لا اعتراض على قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة في الفردوس الأعلى يا فردوس.. أرجو الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة.. العزاء وأحر التعازي لزوجة الفقيد الأخت الغالية رجاء ولأسرة الفقيد، ربي يلهمهم الصبر والسلوان".

ونعت نقابة الفنانين ووزارة الإعلام في سوريا، المخرج محمد فردوس أتاسي، الذي توفي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ويعد المخرج الراحل، واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو من مواليد حمص عام 1942، درس الإخراج السينمائي في تشيكوسلوفاكيا، وحاز درجة الماجستير، وعضو في نقابة الفنانين منذ 1971، وشغل موقع رئيس دائرة المخرجين في التلفزيون السوري.

كان مسلسل "البيادر" (عام 1976) باكورة أعماله الإخراجية للتلفزيون، وذلك بعد أول مسرحية أخرجها عام 1971 بعنوان "الغرباء لا يشربون القهوة".

ومن أعماله أيضا: "أحلام منتصف الليل"، "اللوحة السوداء" "مذكرات عائلية"، "الطبيبة" "مذكرات عائلية"، "ياقوت الحموي"، "المحكوم"، "ثلوج الصيف".

وحصل على عدد من الجوائز في مهرجانات: القاهرة، وطهران، والرياض، وتونس، وبراغ.