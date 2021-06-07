نسرين طافش في حمام السباحة وعفوية عبير صبري.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل حمام السباحة في دبي، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نالت الصورة إعجاب متابعيها

دارين حداد

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام حمام السباحة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

رزان مغربي

نشرت المذيعة اللبنانية رزان مغربي صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام مام السباحة.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها جذابة، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

تامر عاشور

شارك المطرب تامر عاشور جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت الصورة على إعجاب جمهوره.