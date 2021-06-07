كندة علوش تدعو لـ دلال عبد العزيز: "يا رب ترجع بيتها سالمة معافاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة كندة علوش على توجيه الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بأن تعود لبيتها سالمة معافاة.

وكتبت كندة، عبر حسابها على "تويتر": "ادعوا لها في كل وقت، وفي كل صلاة ومن كل مكان ربنا يشفيها ويطمن قلب أهلها وأحبابها عليها".

أضافت: "يا رب ترجع بيتها سالمة معافاة يا رب يا شافي يا معافي ترأف بحالها وتشفيها.. دلال عبد العزيز".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، كشفت آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على "إنستجرام": "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي.. هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده".

واختتمت: "شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".