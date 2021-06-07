وفاة خال الفنانة منة فضالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة منة فضالي، مساء الأحد، عن وفاة خالها.

ونشرت منة، صورة له عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "خالي في ذمة الله".

جدير بالذكر أن منة فضالي تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسلها الدرامي السوري "مقابلة مع السيد آدم".

وكشفت منة، ببرنامج "Its show time" عن مشاركتها في الجزء الثاني من المسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم"، قائلة: "أنا انتهيت من دوري في المسلسل وكان المفروض يتذاع في شهر رمضان ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا بسبب الحالة الصحية لوالد المخرج".

وأضافت: "أنا صورت المسلسل في دمشق، وكمان سوريا هي بلد جدتي فيمكن أنا روحت سوريا كتير ودي مش أول مرة أروحها، وعملت الموسم الثاني من المسلسل لأني شاركت في الموسم الأول فكان طبيعيا أكمل الجزء الثاني لأن هي شخصية لها تسلسل أحداث لازم يكمل".