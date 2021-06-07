هكذا أعرب تامر حسني عن سعادته بردود الفعل بعد طرح برومو "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن النجم تامر حسني، موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" بدور العرض السينمائي، مؤكدا أن هذا الدور الذي يُقدمه بالعمل تعبه كثيرًا، كما احتفل أيضًا بتحقيق الإعلان الرسمي للفيلم لـ 10 ملايين مشاهدة في يوم واحد عقب طرحه على "يوتيوب".

وكتب تامر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الحمد لله.. أنا فعلاً مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع، أنا فعلاً تعبت جداً في الدور ده وتقديم وكتابة مضمون زي ده، وطبعاً ده بمجهود كل صناع العمل والنجوم الكبار اللي شاركوني وأساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد".

وأضاف: "مستنيكوا في السينمات إن شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل إن لم يعوقه أي أسباب قدرية أو احترازية إن شاء الله".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".