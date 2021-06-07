طلب ورسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم بشأن والدتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز مثار قلق وترقب للجميع، بعد دخولها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى قبل أكثر من شهر بسبب معاناتها من فيروس كورونا المستجد، وعدم شفائها واستقرار حالتها حتى اللحظة.

وفي ظل حالة التضارب والأقاويل التي تتحدث عن حالتها الصحية، تحرص العائلة رغم ما تمر به من ألم، على توضيح حقيقة الحالة الصحية للفنانة المصرية.

وفي تحديث أخير نشرته الفنانة دنيا سمير غانم عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت في رسالة مؤثرة للجميع أن الدعاء وحده من يقف إلى جوارهم.

حيث قالت دنيا “والله العظيم دعائكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي”، مشيرة إلى أن والدتها مازالت بالرعاية المركزة ولا تعلم شيئا عن الفنان الراحل سمير غانم.

وتابعت قائلة “هي لسة في العناية المركزة متعرفش حاجه عن بابي.. حالتها لسه متسمحش اننا نقول لها خبر زي ده”، ووجهت في نهاية حديثها الشكر إلى الجمهور، داعية الله أن ينعم على والدها بالرحمة، وأن يكتب لوالدتها الشفاء من الفيروس المستجد وتبعاته، وأن يلهمهم الصبر على فراق الأب.

وتعيش عائلة سمير غانم فترة زمنية هي الأسوأ والأصعب، بعدما ضرب الفيروس المستجد منزلهم، وتسبب في رحيل الفنان سمير غانم، فيما ترقد دلال عبد العزيز في المستشفى تصارع أعراض ما بعد كورونا، فيما شفيت دنيا سمير غانم من الفيروس المستجد خلال شهر رمضان الماضي.