تامر حسني يحقق أعلى نسبة مشاهدة لبرومو فيلم عربي.. “مش أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق الإعلان الدعائي لفيلم النجم المصري تامر حسني الجديد “مش أنا” أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه عبر قناة تامر الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويعتبر “مش أنا” للفنان تامر حسني أوّل فيلم عربي يحقق إعلانه الدعائي هذه النسبة من المشاهدة على موقع يوتيوب بعد يوم واحد من عرضه. كما تصدّر الإعلان المرتبة 49 عالميًا على موقع الفيديوهات العالمي.

وعبّر تامر حسني عن سعادته بالرواج الواسع لإعلان الفيلم من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” إذ قال: “الحمدلله أنا فعلاً مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع أنا فعلاً تعبت جداً في الدور دا و تقديم و كتابة مضمون زي دا وطبعاً دا بمجهود كل صناع العمل والنجوم الكبار اللي شاركوني واساتذتي ابطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد”.

وأعلن تامر أن الفيلم سيبدأ عرضه في الصالات خلال أسبوعين وقال: “مستنيكوا في السينمات ان شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل ان لم يعوقه أي أسباب قدريه او احترازيه ان شاء الله”.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته. وفي الفيلم، تجسد الفنانة حلا شيحة شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.