شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير مسرح البالون وتشهد عرض "عاشق ومداح".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعمال التطوير بمسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان الكبير محيي إسماعيل، وعدد كبير من الجمهور التزم بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

كما شهدت العرض المسرحى الغنائى "عاشق ومداح" والبروفات التحضيرية لأوركسترا فرقة رضا، بقيادة المايسترو هشام نبوي، وأثنت على مجهودهم لخروج عرضهم القادم خلال الفترة من 10 حتى 12 يونيو فى أبهى صوره الشهر الجاري.

وقالت عبد الدايم، إن أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الثقافية يعد من أهم محاور الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المواقع الإبداعية والحفاظ على مفردات القوى الناعمة، ووجهت بدراسة إمكانية استغلال كافة مساحة مشروع التطوير في أنشطة العمل الثفافي والفني بمسرح البالون، مشيرة إلى أنه منارة عريقة ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري، باعتباره أيقونة لأحد ألوان التراث الفنى، وأشادت بالمستوى المميز لعرض عاشق ومداح ونجومه الذين نجحوا فى تناول وتجسيد الكثير من معاني الانتماء للوطن، لافتة إلى استمرار تقديم أعمال تناقش قضايا المجتمع الراهنة، ومؤكدة أن الإبداع بمختلف صوره من الوسائل الإيجابية المؤثرة فى دفع عجلة التنمية.

يذكر أن أعمال تطوير مسرح البالون يستهدف رفع كفاءة أنظمة الحماية المدنية، وشملت إنشاء خزان أرضي للإنذار الآلي، والانتهاء من المرحلة الثانية لإحلال وتجديد التكيف المركزي لمسرح البالون، تجديد وصيانة غرف الفنانين بالمسرح، إحلال وتجديد التكييف المركزي لقاعة صلاح جاهين، وإضافة شاشة دعائية 30 مترا أعلى قاعة صلاح جاهين، إصلاح وصيانة الشاشة الدعائية أعلى المسرح، وجار تجديد قاعة بروفات الآلات الشعبية وصيانة وإصلاح آلة بيانو أثرية، تجديد شبكة كهرباء للتكيفات، لوحة Ats للكهرباء العمومية إلى جانب تحديث العناصر اللوجستية، والتى تشمل زيا موحدا للفنيين، مقاعد الموسيقيين، آلات موسيقية للفرق التابعة.

أما عرض "عاشق ومداح" يتضمن الكثير من المعانى الوطنية النبيلة في التاريخ المصرى، كما يسلط الضوء على الإنجازات التي تشهدها البلاد في شتى المجالات وبطولة أحمد الكحلاوي، سميرة عبد العزيز، أحمد ماهر، منير مكرم، ونخبة كبيرة من النجوم، استعراضات الدكتور عماد سعيد، تأليف وأشعار محمد الصواف ومن إخراج عبد الغنى زكى.