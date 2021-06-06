“حفيدة إعلامية شهيرة”.. إنجي وجدان تفاجئ الجمهور بهوية جدتها – تعرفوا عليها!

كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 11:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية إنجي وجدان متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بنشر صور لجدتها لتفاجئ الجمهور بأنها إعلامية شهيرة، وتثير بالصورة جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت إنجي وجدان صورة جدتها عبر انستجرام، وعلّقت عليها قائلة: “جدتي الجميلة ماما سميحة الله يرحمها”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متفاجئة بهذا الأمر، وحرص عدد من النجوم للتعليق لها، وكتبت لها زينة قائلة: “الله يرحمها اول مره اعرف انتي شبها اوي قمر زيها”.

يُشار إلى أن “ماما سميحة” هي الإعلامية الشهيرة سميحة عبد الرحمن التي اشتهرت بتقديم برامج الأطفال في الإذاعة ومع انطلاق التليفزيون المصري أيضًا.

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في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة إنجي وجدان تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد، ونشرت «وجدان» صورة لها قبل تلقي اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “مستنية التطعيم”، وظهرت إنجي في الصورة مرتدية “كمامة” وفقًا للإجراءات الاحترازية.

ومؤخرًا هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الفنانة إنجي وجدان، واتهمتها بالتفاهة والسطحية وأنها “جاهلة”، مشيرة إلى أنه من العيب ومن غير اللائق أن تصفها بهذه الصفات وهي في سن أبنائها.

من جانبها، ردت إنجي وجدان على ما قالته ريهام سعيد، خلال تصريح حديث لها، موضحةً أن ريهام سعيد غير مدركة لما تقوله وهي أعقل من أن ترد عليها ولن تدخل في خلافات معها عبر “السوشيال ميديا”، حتى لا تعطي للأمر قيمة أو حجماً أكبر منه.

يُذكر أن حرب التصريحات بين إنجي وجدان وريهام سعيد، بدأت عندما انتقدت الأولى الأخيرة، على خلفية حديثها عن مرضى السمنة، تلك الأزمة التي تعرضت ريهام بسببها للإيقاف والمنع من الظهور في الإعلام.

يُشار إلى أن أخر أعمال الفنانة إنجي وجدان “مسلسل واكلينها والعة” الجزء الثاني مع عدد من النجوم: شريف رمزي، مي سليم، ياسر الطوبجي، وخالد عليش وغيرهم.

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