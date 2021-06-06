شبيهة الراحلة «ميرنا المهندس» تتصدر التريند علي السوشيال ميديا بعد ظهورها الأخير!.. نُسخة طبق الأصل منها

كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 11:57 مساءً - أعادت مواقع التواصل الإجتماعى، إعادة نشر صور مصممة الأزياء ندى أكرم، التى أثارت جدلًا كبيرًا، بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي، للشبه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث طالب الكثير من متابعو موقع التغريدات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وقد شاركت التغريدات عبر هاشتاج #ميرنا_المهندس حيث علّق مغردو موقع تويتر على الشبه الكبير بينهما، كتبت منى :” فيه وحده في المهرجان كأنها ميرنا المهندس نسخه منها”، وغرد شادى عبر الهاشتاج:” سبحان الله يخلق من الشبه اربعين ميرناالمهندس”.

شبيهة الراحلة ميرنا المهندس

شبيهة الراحلة ميرنا المهندس

وطالب البعض من خلال الهاشتاج الدعاء للفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي توفيت عن عمر يناهز 37 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث قالت إحدى المغردات:” الله يرحمها و يغفرلها و يتجاوز عن سيئاتها و يسكنها فسيح جناته يارب العالمين”، وكتب أخر :” ربنا يرحمها ميرنا المهندس”.

شبيهة الراحلة ميرنا المهندس

شبيهة الراحلة ميرنا المهندس

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يُذكر عن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس أنها كانت تعانى من مشاكل فى النخاع الشوكى التى أسفر عن إصابتها بنزيف فى الرئة، وولدت فى الثالث من مايو 1976، واسمها الحقيقى ميرنا عبدالفتاح محمد رجب وأطلق عليها المنتج السينمائى حسين حلمى المهندس لقب ميرنا المهندس

تخرجت ميرنا من معهد الموسيقى ودرست الباليه، واعتزلت التمثيل لفترة في بداية الألفية الثانية بعد معاناتها مع مرض في القولون ولكن بعد تحسن حالتها الصحية عادت للوسط الفني من جديد، كما أنها قدمت عددا من الأعمال السينمائية وفى عام 1993 م أول أفلامها “مستر دولار”.

ومن أهم أعمالها فى التليفزيون مسلسل “الإمام الغزالى” و “عابد كرمان” و “برة الدنيا” و “ايام الرعب والحب” و “فى حضرة الغياب” و “مباراة زوجية” و “ارابيسك”.

في عام 2009، لعبت دور البطولة للمرة الأولى في فيلم الأكاديمية، وأصيبت بمرض مناعي نادر أفتك بالقاولون وتم استئصاله واستبداله في لندن، ورحلت عن عالمنا في الخامس من أغسطس عن عمر لم يتجاوز الـ 32 عامًا.

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