الأميرة أوجيني تنشر صورة مع ابنها في الطبيعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الأميرة أوجيني صورة جديدة لطفلها أوغوست أثناء نزهة في حديقة قلعة ويندسور، مع سلسلة من اللقطات وذلك احتفالاً بيوم البيئة العالمي.

وتظهر أوجيني مبتسمة وهي ترتدي نظارة شمسية وتقف إلى جانب بعض أزهار النرجس البري، مع طفلها أوغوست الذي لم يظهر وجهه على الكاميرا، وفق ما نشر موقع “الدايلي مايل” البريطاني.

وأرفقت الأميرة الصورة بتعليق قالت فيه: “يوم البيئة 2021 !! شكرا للبيئة لمنحنا مثل هذا المكان الجميل للعيش”. وأكملت: “للاحتفال بهذا اليوم، أردت مشاركة بعض الصور على مر السنين التي تذكرني بمدى روعة بيئتنا وكيف يجب علينا دائمًا حمايتها”.

وتستخدم الأميرة أوجيني بشكل متكرر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صورا لها ولزوجها جاك بروكسبانك كما كانت قد نشرت الصورة الأولى لابنها أوغوست بعد ساعات من ولادته.

ويذكر أنّ الأميرة تزوجت في عام 2018 بعد مواعدة لمدة سبع سنوات. ويحتل ابنهما، واسمه الكامل أوغوست فيليب هوك بروكسبانك نسبة للأمير فيليب واثنان من أجداده، المركز الحادي عشر حاليًا في ترتيب ولاية العرش، وقد يتأخر إلى المركز الثاني عشر عندما تولد ابنة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مع تقارير تشير إلى أنها قد تلد يوم الخميس في 10 حزيران في يوم عيد ميلاد الأمير فيليب.