هكذا شوقت أمل بوشوشة المتابعين لمسلسلها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة أمل بوشوشة على تشويق متابعيها لشخصيتها التي تجسدها في مسلسلها الجديد “داون تاون”، ونشرت صورة جديدة بالأبيض والأسود من كواليس العمل، وعلقت: “جولي.. متحمسين لعرض مسلسل داون تاون؟”.

وكان تأجل عرض مسلسل “داون تاون” من رمضان الماضي إلى اليوم، إذ إن عدم اكتمال مشاهد التصوير أدى إلى خروجه من السباق الرمضاني الماضي، وسينافس حالياً الأعمال المعروضة على منصة “جوي”.

كما سبق أن خصتنا الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بفيديو حصري، تؤدي فيه النجمة اللبنانية واحداً من أصعب مشاهد العمل الذي تجسد فيه شخصية “تمارا”.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم: ستيفاني صليبا، وأمل بوشوشة، وسامر إسماعيل، وعبدالمنعم عمايري، وكارمن لبس، وغيرهم، وهو قصة كلود أبوحيدر، وسيناريو وحوار محمود إدريس، ومن إخراج زهير قنوع.

أما تتر مسلسل “داون تاون”، فقد جاء بصوت النجم اللبناني وائل كفوري، الذي قدم الأغنية بإحساس عالٍ، وحققت “كلنا مننجر” أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات علي المولى، وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع موسيقي جمال ياسين.