سيف نبيل.. هل يغني بغير اللهجة العراقية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب النجم العراقي سيف نبيل من المتابعين عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، الاختيار إن كانوا يرغبون أن يصدر أغنية بغير اللهجة العراقية.

ونشر سيف نبيل استفتاءًا على “تويتر” وعلّق عليه قائلًا: “حابين تسمعونني باغنية بغير لهجة؟ شاركوني اجوبتكم”. وعبّر أكثر من 75% من المتابعين عن رغبتهم في أن يقدم سيف نبيل أغنية بغير اللهجة العراقي، فيما فضل 24% فقط ألّا يقدم على هذه الخطوة.

الجدير ذكره أن سيف نبيل يعيش حالة من النجاح الاستثنائي بعد صدور أغنيته الديو مع بلقيس “ممكن”، إذ حققت الأغنية أكثر من 30 مليون مشاهدة أسبوعين فقط.

وأغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.