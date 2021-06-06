بنات رايان رينولدز يلهمنه للحديث عن مرضه النفسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي رايان رنولدز عن معاناته مع مرض التوتر المزمن، مؤكدًا أن بناته الثلاث سبب حديثه العلني عن هذا الأمر.

ووفقًا لموقع "إي نيوز" الأمريكي، تحدث "رينولدز" عن المرض النفسي بمناسبة شهر التوعية بالصحة النفسية، في محاولة لوقف الوصم المجتمعي لأصحاب المرض النفسي.

وشرح "رينولدز" عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام"، كيف شجعته بناته الـ3: إنيز وجيمس وبيتي على نشر رسالته عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وقال "رينولدز": "جزء من وظيفتي كأب أن أكون قدوة حتى في حزني وفرحي وقلقي، عليَ أن أقدم قدوة حسنة لبناتي، خاصة أنني لم أشهد ذلك في صغري".





وأضاف: "لا أقصد أن والديّ مهملين ولكنهما من أجيال مختلفة، لذلك أرغب في بدء محادثة عن المرض النفسي ووقف الوصم المجتمعي لأصحابه.

وأكد "رينولدز" أهمية المحادثة، بقوله: "إن أصعب الأوقات التي مررت بها عندما ظننت أني وحيدا، لذلك أشجع الناس على الحديث والتواصل لمساعدتهم على تخطي الأزمات".

وكشف "رينولدز" في وقت سابق، أن معاناته مع القلق بدأت في طفولته بسبب والده، الذي وصفه بالشديد، وقال عنه: "إنه كان صعبًا على نفسه وعليه هو وأشقائه".

ورحل والد رينولدز عام 2015 بعد صراع مع مرض باركينسون.



