الامير هاري وزوجته ميغان ماركل يعلنان ولادة طفلتهما

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لوس انجليس: أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأحد ولادة طفلتهما ليليبيث ديانا في كاليفورنيا بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية.

وقال الزوجان في بيان: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز".

وأضاف البيان ان ماركل والمولودة التي تزن حوالى 3,5 كيلوغرامات وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني "تتمتعان بصحة جيدة".

وكتب هاري وميغان ""في الرابع من يونيو ، بوركنا بوصول ابنتنا ليلي. أنها أكثر مما كنا نتخيله ، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم. "شكرًا لكم على لطفكم ودعمكم المستمر خلال هذا الوقت الخاص جدًا لعائلتنا."

وُلدت الطفلة يوم الجمعة الساعة 11:40 صباحًا "في رعاية موثوقة من الأطباء والموظفين في مستشفى سانتا باربرا الريفي في سانتا باربرا ، كاليفورنيا" ، وفقًا للسكرتير الصحفي لدوق ودوقة ساسكس. كانت تزن 7 أرطال و 11 أونصة."

وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغن ماركل من العائلة الملكة منذ أبريل 2020.

ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجليس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.