شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: لهذا السبب وافقت على مسرحية "أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم هانى رمزى، أن مسرحية "أبو العربى" التي أعادته إلى خشبة المسرح بعد غياب حوالى 18 عاما منذ آخر عمل قدمه مسرحية "كده أوكيه" هي كوميدية غنائية استعراضية بها مشاعر إنسانية، وهذا ما شجعنى إلى رجوعى مرة أخرى إلى المسرح.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على أعلى مستوى بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة الذى اتنبأ لهم بمستقبل كبير في عالم التمثيل خلال الفترة المقبلة.

وسافر مؤخرًا النجم هانى رمزى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمباشرة أعماله هناك، ولذلك أعلن توقفه عن عرض مسرحيته الجديدة "أبو العربى"، لمدة شهر، ليعود بعدها لاستكمال عروض المسرحية مطلع يوليو المقبل.

ويخطط النجم هانى رمزى لعرض مسرحية "أبو العربى" في السعودية والكويت خلال الفترة المقبلة، والمسرحية أعادته إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كدة أوكيه" عام 2003.

ويشارك في البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدًا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفًا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء وما يدور بداخله وذلك في إطار كوميدى.

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرًا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفًا: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة"ً