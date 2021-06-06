شكرا لقرائتكم خبر عن برومو "مش أنا" لـ تامر حسنى يحقق أعلى نسبة مشاهدة لإعلان فيلم عربى على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البرومو الدعائى لفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أن حقق 10 ملايين مشاهدة في يوم واحد والذى يعد أعلى نسبة مشاهدة إعلان لفيلم عربى على مستوى العالم، حيث احتل المركز 49 عالميًا على موقع يوتيوب العالمى.

استطاع البرومو الدعائي لفيلم الفنان تامر حسني الجديد "مش أنا" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، أن يتصدر الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بـ 10 ملايين مشاهدة، ويتصدر المركز السابع في قائمة التريندات، وذلك بعد يومين من طرحه.





وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.