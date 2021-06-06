شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الأول لفيلم "موسى" بعد أربع سنوات من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمى، عن البوستر الأول لفيلمه "موسى"، المقرر طرحه صيف 2021، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والذي ظهر فيه إنسان آلي من جانبه، وهو ما يفسر شخصية "موسى" في الفيلم الجديد، مضيفًا هاشتاج "أقوي من الحديد".

يأتي هذا البوستر، بعد ساعات من نشر ميمي لتفاصيل أول فيلم روبوت في الوطن العربي، والذي بدأ العمل عليه منذ أربع سنوات، حيث نشر صورة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتفاصيل العمل الجديد.

وقال ميمى: "قريبا إعلان فيلم موسى، بعد أكتر من أربع سنين من التحضير والتصوير والجرافيكس، ومناقشات مع مهندسين الميكاترونيكس ومهندسين الميكانيكا وأطباء الصحة النفسية ودراسة ما وصلت ليه Neurable في التحكم عن بعد، مشروع مهم جدا بالنسبة لي ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد في المحتوى والشكل السينمائي، وبشكر شركات الإنتاج اللى اتحمست لمشروع غريب، (سينرجى فيلمز، نيو سنشري، أفلام مصر العالمية)، أول فيلم (روبوت) في الوطن العربي موسى".