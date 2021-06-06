شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الجزء الثالث من فيلم الرعب A Quiet Place مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة Paramount Pictures طرح الجزء الثالث من فيلم الرعب "A Quiet Place" بتاريخ 31 مارس 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "TheWrap".

في خلال العام الماضي، أُعلن أن جيف نيكولز أنه سيكتب ويخرج الجزء الثالث من السلسلة، بناءً على فكرة أصلية للمثل والمنتج جون كراسنسكي، على أن يتم الاحتفاظ بقصة العمل دون الإعلان عنها.

سينتج مايكل باي وأندرو فورم وبراد فولر من خلال شركتهم Platinum Dunes جنبًا إلى جنب مع كراسنسكي الذى سيشارك في الإنتاج من خلال شركته Sunday Night الخاصة مع شركة Allyson Seeger، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " TheWrap".

شارك كراسنسكي في كتابة وإخراج فيلم 2018 الأصلي "A Quiet Place"، الذي لعب دور البطولة إلى جانب إميلي بلانت، ونوح جوبي وميليسنت سيموندز، اللذان لعبوا دور أطفالهم في الفيلم، كان عرض الفيلم الأول في مهرجان SXSW السينمائي وحقق ما يقرب من 340 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، محطماً الرقم القياسي لأكبر افتتاحية لفيلم رعب أصلي.

الجزء الثانى من سلسلة فيلم الرعب الذي كتب وأخرج من قبل كراسنسكي أيضا، طرح الشهر الماضي وحقق بالفعل 93 مليون دولار على مستوى العالم، وكان من المقرر طرحه في 20 مارس ولكن تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " TheWrap".