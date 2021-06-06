كريم عبد العزيز يروج لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روج النجم كريم عبد العزيز، لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" قبل طرحه في دور العرض السينمائي.

ونشر كريم، بوستر العمل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. قريبا إن شاء الله".

وكشفت شركة "أوسكار" المنتجة للعمل، في وقت سابق اليوم الأحد، عن طرح الفيلم يوم 7 يوليو المقبل في سينمات مصر والدول العربية.

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار" للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبدالله.