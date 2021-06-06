"أقوى من الحديد".. بيتر ميمي يروج لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج المخرج بيتر ميمي، لفيلمه السينمائي الجديد "موسى" قبل طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر ميمي، بوستر الفيلم، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق: "أقوى من الحديد.. فيلم موسى.. صيف ٢٠٢١".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار وصلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.