"أقوى من الحديد".. بيتر ميمي يروج لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
روج المخرج بيتر ميمي، لفيلمه السينمائي الجديد "موسى" قبل طرحه بدور العرض السينمائي.
ونشر ميمي، بوستر الفيلم، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق: "أقوى من الحديد.. فيلم موسى.. صيف ٢٠٢١".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار وصلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.