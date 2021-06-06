هكذا دعمت هنا الزاهد مرضى سرطان الثدي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنا الزاهد على تدعيم مرضى سرطان الثدي في مصر من خلال زيارتها لمستشفى بهية.

ونشرت الزاهد، صورا لها من الزيارة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا بدعم كل ست وبدعم كل محاربة سرطان ثدي في مصر، وبدعم رسالة مستشفى بهية من كل قلبي".

وأضافت: "بتمنى أن كل الناس تدعمهم وتساعدهم علشان يقدروا يبنوا مستشفى الشيخ زايد الجديد.. أنا في ضهر بهية زي ما بهية في ضهر كل ست مصرية".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل"النمر" بطولة محمد عادل إمام، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وحجاج عبد العظيم، وبيومي فؤاد، أحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ، ولاء الشريف، وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.