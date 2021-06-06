شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تبدأ العد التنازلي لعرض مسلسلها Loki بكواليس جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت الصفحة الرسمية لعالم مارفل السينمائي، العد التنازلي لعرض مسلسلها القادم Loki المقرر عرضه على منصة ديزني بلس، يوم الأربعاء المقبل، بعد طول انتظار وتأجيلات بسبب جائحة كورونا التي أضرت بصناعة السينما والدراما.
وكشفت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، عبر إنستجرام، عن مقطع فيديو قصير يحمل بعضا من لقطات المسلسل المنتظر عرضه يوم الأربعاء المقبل عبر منصة Disney Plus للترويج لمسلسلها المنتظر الذى يتوقع الكثيريون نجاحه؛ بسبب شعبية لوكي الكبيرة في عالم الأبطال الخارقين.
وكشفت مارفل، أمس، عن التريلر من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليه: "9 يونيو.. حلقات جديدة كل أربعاء على DisneyPlus"، مما يعني أن المسلسل لن يكون متاحا لمشاهدي الشرق الأوسط، حيث لا يمكنهم الاشتراك على منصة DisneyPlus.
من ناحية أخرى، سبق أن أعلنت شركة ديزنى عن بدء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "Loki"، الذى ستعرض حلقاته على منصتها، وذلك رغم عدم عرض الجزء الأول حتى الآن، وبحسب موقع Deadline الشهير، فإن هناك رغبة كبيرة لدى شركتى مارفل وديزنى في خروج الجزء الثانى للنور لثقتهم الكبيرة بنجاح الجزء الأول رغم عدم طرحه بعد، كما أشار التقرير إلى أن هناك اتفاقا بينهما من نوفمبر من العام الماضى على بدء العمل على الجزء الثانى بداية 2021.
وكانت شركة مارفل قد كشفت فى نوفمبر الماضى عن بعض ملامح خطتها الجديدة للعام المقبل، والتى تضمنت مسلسلا جديدا لشخصية "لوكى – Loki"، وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير المقبل، وهو ما تم بالفعل، حيث بدأ تصوير الجزء الأول، على أن يُطرح الموسم الأول من المسلسل فى عام 2021، قبل أن يتم تحديد موعده مؤخرا.