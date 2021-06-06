شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تبدأ العد التنازلي لعرض مسلسلها Loki بكواليس جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الصفحة الرسمية لعالم مارفل السينمائي، العد التنازلي لعرض مسلسلها القادم Loki المقرر عرضه على منصة ديزني بلس، يوم الأربعاء المقبل، بعد طول انتظار وتأجيلات بسبب جائحة كورونا التي أضرت بصناعة السينما والدراما.

وكشفت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، عبر إنستجرام، عن مقطع فيديو قصير يحمل بعضا من لقطات المسلسل المنتظر عرضه يوم الأربعاء المقبل عبر منصة Disney Plus للترويج لمسلسلها المنتظر الذى يتوقع الكثيريون نجاحه؛ بسبب شعبية لوكي الكبيرة في عالم الأبطال الخارقين.

وكشفت مارفل، أمس، عن التريلر من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليه: "9 يونيو.. حلقات جديدة كل أربعاء على DisneyPlus"، مما يعني أن المسلسل لن يكون متاحا لمشاهدي الشرق الأوسط، حيث لا يمكنهم الاشتراك على منصة DisneyPlus.