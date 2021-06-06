شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإنسانية .. تامر حسنى يحقق لمريضة سرطان حلمها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ تامر حسنى، فتاة تدعى "ندى" والتي تعانى من ورم سرطانى في يدها، بتحقيق حلمها برؤيته وسماع صوته، ولم يتردد تامر حسنى الذى يعرفه الجميع بأنه لا يتأخر أبدًا عن أي مواقف إنسانية.

وتواصلت أسرة "ندى" وبعض المقربين، مع النجم تامر حسنى، فاتفق معهم على اصطحابها للاستوديو الخاص به، وبمجرد رؤيته انتابتها حالة من السعادة وشاركها في غناء أغنية "مبطلناش إحساس".

على صعيد آخر، طرح نجم الجيل تامر حسنى على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" الإعلان الرسمى لفيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فى السينمات، واعتمد على عدد من المشاهد الكوميدية بينه وبين النجم ماجد الكدوانى.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.