نائبة برلمانية تتقدم بطلب إحاطة ضدّ محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، الفيديو الخاصّ بالفنان محمد رمضان، الذي نُشرَ على صفحته الرسمية في الساعات الماضية، الذي يؤكّد أنّ البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز. ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيّار المتوَفّى أبو اليسر، ولا دخل للدولة فيه.

وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أنّ الفنان محمد رمضان لديه إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أنّ الحكومة تحجز أموالهم خلال الفترة المقبلة، ما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية، لافتةً إلى أنّ هذا الفعل الإجرامي سيؤثر على الاقتصاد المصريّ وحركة البورصة المصرية، فضلاً عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة، ونجحت بها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أنّه لا بدّ أن يدرك الجميع أنّ الفنان شخص مسؤول، وكلّ كلمة لا بد أن تكون محسوبة أولاً قبل أن ينطق بها، مطالبةً بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق موادّ القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاصّ بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشارت إلى خطورة هذه التصريحات، وإساءتها إلى الاقتصاد والدولة المصرية بأكملها. وأعلن رمضان تحفّظ الدولة على أمواله في البنوك، وقال في فيديو نشره عبر حساباته الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي: “استيقظت اليوم على تليفون من أحد البنوك يبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردّي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض”.