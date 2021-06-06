زوجة بطل “وادي الذئاب”: “يعتبر نفسه المهدي المنتظر ويجهّز ابننا لزعامة الأمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطورات الخلاف بين الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علمدار في مسلسل “وادي الذئاب” وزوجته التي أقامت دعوى طلاق ضدّه، وبحسب الصحف التركية، فقد ذكرت أنه متأثر بدوره في مسلسل “وادي الذئاب” لدرجة أنه يعتبر نفسه “المهدي المنتظر”، ويحضّر ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات لقيادة وزعامة الامة الاسلامية.

وحين سئلت عن سبب اتهامها له بذلك، قالت إنه “يأخذ ابننا الذي لم يكمل الـ 10 سنوات إلى جلسات الذكر والقرآن ويقبّل يد مشايخه”، وأرفقت مع الدعوى فيديو له أثناء مشاركته في إحياء ليلة “الحضرة” للطائفة القادرية.