الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يعلنان ولادة طفلتهما ليليبيت ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الأحد، ولادة طفلتهما ليليبيت ديانا التي ولدت في كاليفورنيا بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة المالكة البريطانية.

وقال الزوجان في بيان: “لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيت. واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز”. وقال السكرتير الصحافي للزوجين اليوم الأحد: “من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت… إلى العالم”.

وأضاف: “ليلي ولدت يوم الجمعة 4 حزيران، الساعة 11:40 صباحا، برعاية أطباء مستشفى سانتا باربارا وطاقمه في سانتا باربارا بكاليفورنيا”. وجاء ميلاد ليليبيت ديانا بعد عام صعب على الزوجين اللذين تخليا عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى الولايات المتحدة للعيش بشكل أكثر استقلالية.

وقال هاري وميغان في بيان: “يوم الرابع من حزيران، منّ الله علينا بوصول ابنتنا ليلي. وهي أروع مما كان يمكن أن نتصور، ونحن ممتنون للحب والدعاء الذي غمرنا من مختلف أرجاء العالم”.

وأضافا: “نشكركم على كرمكم ودعمكم المستمرين خلال هذه الفترة الخاصة جدا من حياة أسرتنا”.

وقد طمأن السكرتير الصحافي للزوجين الى أن الأم والابنة في حالة صحية جيدة، وقد عادتا إلى منزلهما.

ولم تنحسر الأضواء عن هاري وميغان منذ أن أجريا مقابلة صحافية عاصفة في برنامج تستضيفه مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في شباط اتهما فيها أحد أفراد الأسرة المالكة، لم يحددا هويته، بالإدلاء بتعليق عنصري. وأشارت ميغان إلى تجاهل طلبها المساعدة عندما كانت تعاني من ميول انتحارية.