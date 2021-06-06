وسط حفاوة بالغة.. أنغام تطرح غداً “أنا بعته كتير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطرح المطربة أنغام غداً الأثنين أغنية “أنا بعته كتير”، وذلك عبر قناتها على “يوتيوب”، من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وعلّق كثيرون على منشورها حول الأغنية، مؤكدين انهم ينتظرون الطرب الأصيل، والصوت الذي لا يملون من سماعه. ونشرت أنغام، أمس السبت، (برومو) الأغنية عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لإطلاقها في الموعد الذي حدّدته.

وكانت قد نشرت قبل ثلاثة أيام (البوستر) الترويجي، وعلقت قائلة: “أنا بعته كتير… قريباً”.

يذكر أن المطربة المصرية كانت قد طرحت أخيراً كليب أغنية “هو نفس الشوق” عبر موقع الفيديوات يوتيوب، وعدد من المنصات الرقمية، من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، والكليب إخراج عادل جمال.

كما تستعد لإحياء حفل كبير لأول مرة بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصريه يوم الخميس 1 حزيران (يونيو)، في الثامنة مساءً بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.