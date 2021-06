"الشعوذة 3" يدب الرعب في قلب الجمهور.. الكل يعجز عن النوم بعد مشاهدته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار فيلم The Conjuring: The Devil Made Me Do It (الشعوذة: الشيطان جعلني أفعلها) رعبًا لدى كل من شاهده.

وقال مشاهدو فيلم الرعب، الذي يعرض في السينمات حاليًا، إنهم عجزوا عن النوم من شدة الخوف بعد مشاهدة الفيلم.

ووفقًا لموقع "لاد بايبل" الأمريكي، صرح آخرون بأن الفيلم جعلهم يخافون من مجرد الذهاب إلى دورة المياه بمفردهم، عقب مشاهدته.

ويتناول فيلم الرعب، المأخوذ عن قصة حقيقية، قصة القاتل المتسلسل أرني جونسون، الذي اتهم بارتكاب جريمة قتل، لكنه دافع عن نفسه بأن الشيطان استحوذ عليه وهو من أجبره على فعل ذلك، ومن هنا جاء اسم الفيلم.





ولجأ جمهور سلسلة الرعب إلى منصة تويتر للتعبير عن رأيهم في الفيلم، فقال أحدهم: "الشعوذة 3 كان جيد جدًا، من المستحيل أن أتمكن من النوم اليوم".



وقال آخر: "يا إلهي، الشعوذة 3 مخيف للغاية، سأجعل والدتي تنام معي الليلة".

الفيلم من بطولة باتريك ويلسون وفيرا فارميجا، ويعرض في السينمات حاليًا، إضافةً إلى شبكة HBO.