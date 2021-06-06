الـ"هولوجرام".. سلاح منظمي حفل جوائز بافتا لتطبيق التباعد الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقام حفل توزيع جوائز بافتا التلفزيونية اليوم الأحد، ملتزمًا بمعايير التباعد الاجتماعي مثل حفل جوائز بافتا السينمائية الماضي.

ووفقًا لموقع "ريفينري 29" الأمريكي، واجهت حفلات الجوائز الفنية التي أقيمت افتراضيًا مشاكل كبيرة على مدار العام، لذلك لجأ منظمي الحفل إلى طريقة مبتكرة لتلافي هذه المشاكل في عصر كورونا (كوفيد-19).

وذكر الموقع، أن المرشحين الذين لن يتمكنوا من حضور الحفل بسبب قيود السفر في ظل جائحة كورونا، أو لأي عذر كان، سيتاح لهم إمكانية حضور حدث السجادة الحمراء عبر هولوجرام.

وأوضح، أن عددا من المعجبين المحظوظين سيتمكنون أيضًا من حضور الحفل عبر تقنية هولوجرام، لإلقاء بعض الأسئلة على المشاهير.

وذكر الموقع أن بعض النجوم سيتمكنون من حضور الحفل شخصيًا، مثل ميشيلا كويل وبيلي بايبر، والبعض الآخر سيحضر افتراضيًا مثل النجمة كاثرين زيتا جونز، التي ستقدم إحدى جوائز الحفل عبر تطبيق زووم.

وأشار الموقع، إلى أن النجم البريطاني أولي ألكساندر، سيفتتح الحفل بتقديم اغنيته الشهيرة Starstruck، بينما يستضيف الحفل الممثل والمخرج البريطاني ريتشارد أيواد للعام الثاني على التوالي.