بالصور.. نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في حفل جوائز بافتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ توافد نجوم الفن والتلفزيون البريطاني على السجادة الحمراء، تمهيدًا لإقامة حفل جوائز توزيع بافتا التلفزيونية.

ويستضيف الحفل الممثل والمخرج البريطاني ريتشارد أيواد، بينما يفتتح المغني أولي ألكساندر، بطل المسلسل البريطاني الناجح It's a Sin، الحفل بأداء أغنية Starstruck.

ووفقًا لصحفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت مقدمة البرامج البريطانية أي جاي أودودو فستانًا أحمر خلاب مصنوع من الريش، وظهرت بإطلالة فريدة.



وطلّ الراقصان الشقيقان جوردون وآشلي بانجو على السجادة الحمراء بحلة رسمية.





كما خطفت الممثلة بيلي بايبر الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت توكسيدو سوداء، بلفتة درامية من المصمم، الذي استخدم ستان وردي في أحد الأكمام ملحق بذيل طويل على أحد جانبي البدلة.





وحافظت الممثلة البريطانية جودي كومر، بطلة مسلسل Killing Eve "كيلنج إيف" على إطلالتها البسطة والأنيقة، حيث ارتدت بدلة كحلية بدون أكمام وسروال بخصر مرتفع، وزينتهما بحلى بسيطة وأنيقة.





وارتدت الممثلة ميشيلا كويل فستانا أسود بسيط بأكمام برتقالية وظهر مكشوف.





وطلت المذيعة الإنجليزية كلوديا وينكلمان بمظهر فريد، إذ ارتدت فستانا أسود بأطراف فضية براقة.





وظهرت الممثلة ليتشيا برايت، بطلة سلسلة بلاك بانثر بفستان أبيض في أسود قصير من تصميم برادا، ومحلى بقطع كريستال أنيقة، خطفت به الأنظار.