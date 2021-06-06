شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء ضيوف شرف فيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى قبل عرضه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر مجموعة من النجوم خلال أحداث فيلم "مش أنا" لنجم الجيل تامر حسنى أبرزهم النجم إياد نصار، والفنانة شيرين، والفنان محمد عبد الرحمن والفنان السعودي فايز المالكى، ويظهر تامر بشخصية مختلفة عما قدمه من قبل في أعماله، ليضع الجمهور في حيرة مما يتعرض له خلال الأحداث، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فى السينمات.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.