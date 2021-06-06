شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم عن صحة والدتها: "حالتها متسمحش نقولها خبر وفاة بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز، التي تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، بعد إصابتها منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب".

كشفت الفنانة نهال عنبر، مسئولة الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز منذ إصابتها بفيروس كورونا منذ 34 يومًا، في مستشفى العزل، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تشهد تحسنًا هذه الفترة ولكنه ببطء.

وتابعت الفنانة نهال عنبر: نشعر بالأمل في أن يتم شفاء الفنانة دلال عبد العزيز قريبًا بإذن الله، وتعود وسط أسرتها، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم الذى رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، طالبة من الجمهور الدعاء للفنان بالرحمة والمغفرة وبالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز.