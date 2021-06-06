شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تزيل الستار عن كواليس جديد من فيلمها Cruella بعد الإعلان عن جزء ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصفحة الرسمية لمنصة ديزني، الترويج لفيلمها الجديد Cruella ، تزامنًا مع عرضه على منصتها وفى دور العرض السينمائي، وبعد ساعات من الإعلان عن البدء في جزء ثاني من الفيلم الذي تخطي التوقعات في الإيرادات بحصوله على 9 ملايين دولار خلال أسبوع.

وشاركت الصفحة الرسمية لديزني، متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد من كواليس تصوير الجزء الأخير من فيلمها Cruella عبر إنستجرام، للترويج للفيلم الذى يسمح بشرائه من قبل المنصة بحوالي 30 دولارًا.

وفى آخر تقرير لإيرادات الفيلم الذى طرح اليوم، كشف عن زيادة بـ حوالى 9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصلت إلى 51 مليون و837 ألف دولار منذ طرحه بـ دور العرض يوم 28 مايو الماضى، جنبا إلى تحقيقه 21 مليونًا و300 ألف دولار في العرض الافتتاحي للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 35 مليونًا و724 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و16 مليونًا و112 ألف دولار في دور العرض حول العالم، ويدور العمل حول شخصية البارونة Cruella، وهي نفس الشخصية الشريرة التي سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101Dalmatians.

كما منحت شركة ديزني، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي ومنصة ديزني بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة في عملية التجديد.