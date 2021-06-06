شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يعلن شفاءه وزوجته من فيروس كورونا: ربنا أنعم علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب على الحجار، عن سلبية مسحة فيروس كورونا التي أجراها اليوم وزوجته، بعد إصابتهما بالفيروس منذ عدة أيام، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدي، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم "

وسرعان ما استقبل الحجار، عشرات التعليقات التي تمنت له دوام الصحة بعد شفائه من الفيروس الذي أصابه وزوجته منذ عدة أيام، وخضع بعدها لعزل صحي حتى سلبية المسحة.



على الحجار وزوجته بعد شفاءهم من فيروس كورونا

وكان قد أعلن الحجار فى 21 مايو الماضي، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".