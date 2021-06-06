شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يخوض مغامرة وسط الخيول فى إقليم توسكانا بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي الحائز على جائزة أوسكار، أنتوني هوبكنز، متابعيه وجمهوره عبر موقع إنستجرام، بجانب من مغامرته الأخيرة في إقليم توسكانا الشهير في إيطاليا، حيث ظهر وسط الخيول وتحت اشعة الشمس.

وأثنى النجم العالمي صاحب الـ 83 عامًا، على الإقليم الشهير الذي تبلغ مساحته حوالي 3750 فدانًا، ويتواجد بداخلة قلعة عملاقة يبلغ عمرها حوالي 1000 عام تحولت كفندق معاصر منذ سنوات طويلة يستقبل الوافدين من جميع أنحاء العالم.

وكان قد ظهر النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الفائز على جائزة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 93، عن فيلمه الشهير The Father، بشكل مختلف منذ عدة اسابيع، مسترجعاً ذكريات الطفولة بأغنية من "ويلز"، حيث إنه من مواليد ويلز في المملكة المتحدة عام 1937.

وشارك هوبكنز الفائز بجائزة الأوسكار، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقف بجوار صديقة قديمة له، ويغنى أغنية قديمة من ويلز، ليستعيد ذكرياته الطفولة.