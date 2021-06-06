شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات وفاة فى الوسط الفنى فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر على الوسط الفنى خلال الأيام الماضية، حالة من الحزن لرحيل الفنانة المعتزلة تحية حافظ ووفاة شقيق الفنانة شيرين وشقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ووفاة عم الفنانين أحمد وعمرو سعد.

ورحلت الفنانة المعتزلة تحية حافظ، بعد صراع مع المرض، الخميس الماضى، هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدي زكى.

وشاركت الفنانة تحية حافظ في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها: "أرابيسك، وليالي الحلمية الجزء الثالث، أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا، امرأة وظل رجل".

ورحل أول أمس علاء شقيق الفنانة شيرين، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وأعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، أمس السبت، وفاة عمته نادية حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: مفيش كلام يتقال.. السلام أمانة يا عمتى.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتى نادية ولكل من رحلوا عنا".

أما اليوم الأحد، أعلن الفنان أحمد سعد، عن وفاة عمه صلاح، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلاً: "الله يرحمك يا عمي نشهد الله الشهيد أنك كنت أبًا قبل عم وكنت لنا حبيب اللهم أسكنه الفردوس الأعلى نسألكم الدعاء".