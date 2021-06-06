شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجرائه جراحة بقدمه.. محمد شاهين: أنا بخير وزى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نجم ستار أكاديمى محمد شاهين جراحة بقدمه بأحد مستشفيات القاهرة، وقال لـ"الخليج 365"،:"أنا بخير الحمد لله، وهى عملية بسيطة في قدمى وبقيت زى الفل، وأطالب الجمهور بالدعاء لى بإتمام الشفاء".

يذكر أن محمد شاهين قد طرح هو ومينا عطا منذ أيام أحدث أغنياتهما التي تحمل اسم "2 وحوش" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون الثانى الذى يجمع كل من محمد شاهين ومينا عطا، حيث ثقدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، والتي حقق نجاح كبير حيث بلغ نسب مشاهدتها أكثر من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين مؤخرا ديو غنائي يجمعه مع حودة بندق يحمل اسم "كله طار"، والأغنية من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، وطرح شاهين أيضا ديو غنائي يجمعه بفيجو الدخلاوى يحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

وطرح محمد شاهين مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي، ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى وقد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر وسمكاته".