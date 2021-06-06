شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تحتفل بعيد ميلادها بصحبة أبنائها الـ6 في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن احتفال أنجلينا جولى بعيد ميلادها الـ 46 مؤخرًا بصحبة أبنائها الـ 6، وذلك خلال أحد المطاعم الشهيرة في مدينة لوس أنجلوس، حيث تناسب الممثلة الشهيرة خيباتها الأخيرة والممثلة في صراعها مع زوجها السابق براد بيت، حيث شهدت ساحات المحاكم نهاية الشهر الماضى على خسارة صراعها معه في قضية الحضانة.

وبدت أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 46 في قمة اناقتها بظهورها الأخير، حيث ارتدت فستان أصفر مميز، وبدا أبناؤها جميعًا حولها في لافتة تثبت أنها سعيدة للغاية معهم، مثلما تصرح دائماً حول رغبتها في البقاء معهم دائمًا والاستقواء بهم.



انجلينا جولى وابناءها اثناء خروجهم



احد ابناء انجلينا

من ناحية أخرى كانت هاجمت النجمة العالمية أنجلينا جولى، قاضى كاليفورنيا المسئول عن دعوى حضانة أطفالها هو وبراد بيت، مشيرة إلى إنه رفض السماح للأطفال بالإدلاء بشهادتهم.



انجلينا جولى

وقالت جولي إن القاضي في قضية الحضانة مع زوجها السابق براد بيت "رفض سماع المراهقين القاصرين" يشهدون برغباتهم فيما يتعلق بـ "مصير الحضانة"، معتبرة أن هذا يحرمها من "محاكمة عادلة".



انجلينا جولى

وأفادت وكالة أسوشيتد برس حسب ما نشر ديلى ميل آنذاك أن الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا قدمت مستنداتها إلى محكمة الاستئناف الثانية فى كاليفورنيا يوم الاثنين فى محاولة لاستبعاد القاضى جون أودركيرك من الحكم فى القضية.