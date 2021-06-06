دنيا سمير غانم تكشف تطورات حالة والدتها دلال عبد العزيز.. وهل علمت برحيل والدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدها الراحل ووالدتها وشقيقتها إيمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي.. هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده".

وأضافت: "شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، قبل أيام، في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبد العزيز "ما زالت في العناية المركزة، حيث إنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.