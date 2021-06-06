"استضافها في بيته".. تامر حسني يحقق حلم مريضة سرطان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حقق النجم تامر حسني، حلم إحدى معجباته وتدعى "ندى" ولديها ١٥ عاما وهي مريضة بورم سرطاني في يديها.

ونشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو توثيقي للحدث الذي يجمع تامر حسني والفتاة والتي كانت تتمنى رؤيته.

وذكرت الصفحة: "ندى عمرها 15 عاما وبتتعالج من ورم سرطاني في يديها، وإن شاء الله تتعافى من المرض.. ندى بتحب تغني وبتعشق تامر حسني، وكان حلمها إنها تشوفه وتسمعه صوتها.. تواصلنا مع الفنان الجميل تامر حسني واستجاب بسرعة ورحب جدا بأنه يساعدنا على تحقيق حلم ندى الكبير جدا بالنسبة لها".

وأضافت الصفحة: "تامر دعانا في بيته عشان نسجل في الاستوديو الخاص بتاعه دويتو مع ندى، واتفقنا إننا نعمل اللقاء ده مفاجأة لندى اللي كانت فاكرة إننا رايحين ستوديو صوت في الأول عشان تتمرن فيه قبل ما تقابل نجمها المفضل... شكرا جدا للنجم الجميل وصاحب القلب الحلو تامر حسني على استضافته لينا وتحقيق الحلم في خلال أيام معدودة من طلبها".

جدير بالذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا الإعلان الرسمي الأول لفيلم "مش أنا" المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".