فن ومشاهير

تعافي علي الحجار وزوجته من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان على الحجار عن تعافيه وزوجته من فيروس المستجد.

ونشر الحجار، صورة له مع زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية، وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدى.. كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم".

وكان علي الحجار، قد أعلن قبل أيام عبر صفحته بموقع فيس بوك، إصابته وزوجته بكورونا، قائلاً: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء".

وطرح الفنان علي الحجار في رمضان الماضي أغنية بعنوان "والله اشتقنا لك" من كلمات الفنان صلاح عبد الله، وألحان أحمد الحجار.

وأحيا علي الحجار يوم 16 رمضان الماضي، حفلا أقيم على خشبة مسرح الزمالك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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