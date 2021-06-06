

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شركة أوسكار للتوزيع السينمائي عن موعد طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في دور العرض.

ونشرت الشركة بوستر العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "من 7\7 في كل سينمات مصر والدول العربية.. البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني".

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار" للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبدالله.