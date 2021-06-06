منى زكي تحتفل بتكريمها من المركز الثقافي المصري الأمريكي عن "لعبة نيوتن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة منى زكى، بتكريمها من المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، على مسلسلها " لعبة نيوتن" الذى عُرض رمضان الماضي 2021.

ونشرت منى، اليوم الأحد، صورًا من التكريم مع أبطال العمل، على خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور الفنان أحمد حلمي، الفنانة جميلة عوض، محمد ممدوح، محمد فراج وغيرهم.

وحقق مسلسل "لعبة نيوتن" نجاحًا كبيرا، بعد عرضه في رمضان الماضي 2021، وهو بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.