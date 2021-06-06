وفاة المخرج محمد فردوس أتاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

توفي المخرج السوري محمد فردوس أتاسي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز ٧٩ عاما.

ونعت نقابة الفنانين ووزارة الإعلام في سوريا، المخرج محمد فردوس أتاسي، الذي توفي متأثرا بمضاعفات كورونا.

وكان أتاسي، قد أصيب بالفيروس منذ نحو خمسة أيام، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

ويعد المخرج الراحل، واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو من مواليد حمص عام 1942، درس الإخراج السينمائي في تشيكوسلوفاكيا، وحاز درجة الماجستير، وعضو في نقابة الفنانين منذ 1971، وشغل موقع رئيس دائرة المخرجين في التلفزيون السوري.

كان مسلسل "البيادر" (عام 1976) باكورة أعماله الإخراجية للتلفزيون، وذلك بعد أول مسرحية أخرجها عام 1971 بعنوان "الغرباء لا يشربون القهوة".

ومن أعماله أيضا: "أحلام منتصف الليل"، "اللوحة السوداء" "مذكرات عائلية"، "الطبيبة" "مذكرات عائلية"، "ياقوت الحموي"، "المحكوم"، "ثلوج الصيف".

وحصل على عدد من الجوائز في مهرجانات: القاهرة، وطهران، والرياض، وتونس، وبراغ.