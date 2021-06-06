الليلة.. رامي عياش ضيف "أجمد 7" على إذاعة "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان اللبناني رامي عياش، اليوم الأحد، ضيفاً على إذاعة "نجوم إف إم"، وقناة "نجوم TV"، في برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، مع المذيعة جيهان عبدالله، ليتحدث عن كواليس أعماله الفنية الجديدة.

ويتحدث "عياش" عن تجربته التمثيلية في مسلسل "عشرين عشرين" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وظهوره كضيف شرف، وهل سيكون دافع له الاستمرار في عالم التمثيل خاصة بعد ردود الأفعال الإيجابية التي حققها والإشادة بظهوره، فضلاً عن الأغنيات التي يحضرها لجمهوره الفترة المقبلة والحفلات التي سيقدمها في مختلف الدول العربية.

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، تقدمه المذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة "نجوم إف إم" من الأحد للخميس كل أسبوع، ويتم استضافة أهم نجوم وصناع المزيكا في الوطن العربي.