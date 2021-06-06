صورة| محمد أنور يرزق بمولودته "ديالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رُزق الفنان محمد أنور بمولودته "ديالا"، اليوم 6 يونيو الجاري.

ونشر أنور صورة له من أمام أحد المستشفيات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبقيت أبو البنات".

وأضاف: "ربنا رزقني بديالا محمد أنور، اللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا، واحفظها وبارك لنا فيها يا رب العالمين".

وانهالت التعليقات وكتب الفنان سليمان عيد :"ألف مبروك يا أبو ديالا، ربنا يحفظها ويبارك فيها".

وعلقت الفنانة ميرنا جميل :"مبروك".

وكتب أحمد شامي: "ألف مبروك يا حبيبي ويتربوا في عزك ويحفظكم جميعا يا رب".

وعلقت نرمين ماهر: "مبروك يا أنور، تتربى في عزك يا رب".

ومن ناحية أخرى، شارك محمد أنور مؤخرًا في مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.