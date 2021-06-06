"اتقوا الله.. لا جديد في حالتها الصحية".. معاناة الفنانة دلال عبدالعزيز في 37 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تمر الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز هذه الأيام، بفترة صعبة في حياتها، بعد إصابتها أواخر أبريل الماضي بفيروس كورونا المستجد، وبعد وفاة زوجها ورفيق دربها النجم الكبير سمير غانم.

"الخليج 365" يعرض لكم تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة على مدار 37 يوما:

نقلها للمستشفى

في 30 أبريل، نقلت الفنانة دلال عبدالعزيز للمستشفى بصحبة زوجها الفنان سمير غانم، بعدما أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

دعوات نجوم الفن

انهالت التعليقات والدعوات من الجمهور ومن نجوم الفن، بعد نشر خبر نقل "دلال" و"سمير" للمستشفى، وكان أبرزهم: إسعاد يونس، صلاح عبدالله، مايا دياب، أحمد فلوكس، حمدي الميرغني، محمد هنيدي، رانيا يوسف، نبيل الحلفاوي، وآخرون.

أول تعليق من دنيا سمير غانم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الدعاء بالشفاء لوالديها، الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، في أول تعليق لها بعد دخولهما، وكتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يا رب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما أبدا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".

شائعات "اتقوا الله"

طالت النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز العديد من الشائعات منها: شائعة وفاته وشائعة دخولها حالة حرجة، ليخرج الإعلامي رامي رضوان عبر فيسبوك، مطالبا الجمهور بالتوقف عن تداول هذه الشائعات قائلا: "أغلب ما يُنشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبدالعزيز غير صحيح، السادة الصحفيون ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من المهموم".

10 مايو

في 10 مايو كتب الإعلامي رامي رضوان مرة أخرى عبر فيسبوك: "ياخوانا الرحمة من الشائعات، احنا فينا اللي مكفينا أرجوكم، ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرج"، وذلك بعدما طالت الشائعات النجمين مرة أخرى.

استقرار الحالة الصحية لدلال

في 15 مايو، صرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لمصراوي، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان سمير غانم بدأت في الاستقرار.

مستشار رئيس الجمهورية يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، يوم 17 مايو.

وقال "تاج الدين": "أستاذة دلال عبدالعزيز محتاجة متابعة، والفترة الجاية هتوضح حالتها أخبارها إيه بإذن الله".

وفاة سمير غانم

في 20 مايو، رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض، وحتى الآن لا تعلم زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز خبر وفاته، وفي 21 مايو شُيع جثمان الفنان الراحل ولم تحضر "دلال" الجنازة.

21 مايو

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في 21 مايو عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز ونفت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة.

تعافي دلال

في 22 مايو أعلن الإعلامي رامي رضوان تعافي الفنانة دلال عبدالعزيز، وكتب عبر فيسبوك: "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبدالعزيز.. سلبي كورونا منذ أيام.. والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم.. نعم، لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك".

تطورات الحالة الصحية

في 25 مايو كشفت الفنانة نهال عنبر، تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حالة دلال عبدالعزيز الصحية تبقى على ما هي عليه، مؤكدة أن حالتها مستقرة، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

رئيس لجنة مكافحة كورونا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية في مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، يوم 29 مايو قائلا: "أوجه التحية للأطباء المشرفين على حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، لكنها مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية، ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله تعالى".

31 مايو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، يوم 31 مايو، تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، قائلا: "الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها بإذن الله كل الشفاء".

لا جديد

في 4 يونيو، قالت الفنانة نهال عنبر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حالة دلال عبدالعزيز الصحية تبقى على ما هي عليه، ولم يحدث بها أي تطور أو تدهور منذ فترة.

وأضافت: "مفيش جديد، حالتها ثابتة ومستقرة في التعب، التحسن بسيط جدا، وما نُشر عن خروجها من المستشفى غير صحيح"، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

آخر تطورات حالتها الصحية

بالأمس قالت الفنانة نهال عنبر إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية مستقرة ولا تشهد جديدًا، على الرغم من سلبية مسحة كورونا منذ أيام.