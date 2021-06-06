الأمير هاكون والأميرة ميت ماريت يستمتعان برحلة على متن قارب في أوسلو فيورد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 07:35 مساءً - يُمكن أن يكون التنزه في الهواء الطلق مسكناً للروح، وهذا ما أثبته ولي العهد النرويجي الأمير "هاكون" (47 عاماً) وزوجته "ميت ماريت" (47 عاماً) خلال رحلة بقوارب الكاياك في مضيق أوسلو.
الطبيعة مكان مهم للاستجمام
استقبل ولي العهد وولية العهد "سيري ميلاند"، رئيس جمعية الحياة الخارجية النرويجية نورسك فريلوفتسليف Norsk Firluftsliv وأربعة شباب من نادي أوسلو كاياك، حيث كان أفراد العائلة المالكة ومجموعة الشباب يسافرون على طول شبه جزيرة فورنيبو في أوسلوفيورد.
أثناء الرحلة، تلقى الأمير "هاكون" والأميرة "ميت ماريت" العديد من النصائح الجيدة من التجديف المهرة في جولتهم. وبعد رحلة مجداف قصيرة في طقس صيفي رائع، وصلت المجموعة إلى الجزيرة، حيث استقبلهم الأمين العام النرويجي للحياة الخارجية "بينتي لير" ومدير المشروع للتنوع والشمول "تونجي ريفسيث".
أُتيحت الفرصة للزوجين والشباب لتذوق كل من السمبوسة والفلفل الحار، قبل أن تنتهي الوجبة بكعك الزبيب الذي أحضره وليا العهد الزوجان من مقاطعة سكايجوم.
الزوجان يشاركان يومهما
على إنستغرام، شارك الزوجان انطباعاتهما عن اليوم الذي أمضياه على الماء مع مجموعة من الشباب من أجل قضية جيدة. "كانت جميلة بشكل لا يصدق. يوم رائع" هذا ما قاله "هاكون" بحماس في مقطع فيديو عن الرحلة.
وكتبت العائلة المالكة النرويجية على إنستغرام عن مقطع الفيديو والصور الخاصة بالرحلة: "سوياً مع منظمة نورسك فريلوفتسليف ونادي أوسلو كاياك، ذهب ولي العهد وولية العهد في جولة تجديف مع أربعة شباب. لقد بدأت المنظمات الخارجية بداية جيدة".
ولي العهد وزوجته
التقى الزوجان في عام 1999 وتزوجا في أوسلو في صيف عام 2001. أنجبا معاً ابنتهما "إنجريد ألكسندرا" (17 عاماً) و"سفير ماجنوس" (15 عاماً).
جمعية نورسك فريلوفتسليف
هي جمعية مشتركة تضم 18 منظمة تطوعية للحياة الخارجية. معاً، يحتضنون أكثر من 5000 فريق واتحاد في جميع أنحاء البلاد، وتضم أكثر من 950 ألف عضو. وقد دعت منظمة "نورسك فريلوفتسليف" إلى هذا اليوم الخاص للفت الانتباه إلى أهمية وضرورة وصول الجمهور إلى الطبيعة.