الأمير هاكون والأميرة ميت ماريت يستمتعان برحلة على متن قارب في أوسلو فيورد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 07:35 مساءً - يُمكن أن يكون التنزه في الهواء الطلق مسكناً للروح، وهذا ما أثبته ولي العهد النرويجي الأمير "هاكون" (47 عاماً) وزوجته "ميت ماريت" (47 عاماً) خلال رحلة بقوارب الكاياك في مضيق أوسلو.

الأمير هاكون والأميرة ميت ماريت أثناء استقبالهما- الصورة من موقع Royal central



الطبيعة مكان مهم للاستجمام

استقبل ولي العهد وولية العهد "سيري ميلاند"، رئيس جمعية الحياة الخارجية النرويجية نورسك فريلوفتسليف Norsk Firluftsliv وأربعة شباب من نادي أوسلو كاياك، حيث كان أفراد العائلة المالكة ومجموعة الشباب يسافرون على طول شبه جزيرة فورنيبو في أوسلوفيورد.

الأمير هاكون أثناء التجديف- الصورة من موقع New my royals



أثناء الرحلة، تلقى الأمير "هاكون" والأميرة "ميت ماريت" العديد من النصائح الجيدة من التجديف المهرة في جولتهم. وبعد رحلة مجداف قصيرة في طقس صيفي رائع، وصلت المجموعة إلى الجزيرة، حيث استقبلهم الأمين العام النرويجي للحياة الخارجية "بينتي لير" ومدير المشروع للتنوع والشمول "تونجي ريفسيث".

الأمير هاكون والأميرة ميت ماريت في الطبيعة



أُتيحت الفرصة للزوجين والشباب لتذوق كل من السمبوسة والفلفل الحار، قبل أن تنتهي الوجبة بكعك الزبيب الذي أحضره وليا العهد الزوجان من مقاطعة سكايجوم.

الأميرة ميت ماريت تطفو على الماء- الصورة من موقع New my royals



الزوجان يشاركان يومهما

على إنستغرام، شارك الزوجان انطباعاتهما عن اليوم الذي أمضياه على الماء مع مجموعة من الشباب من أجل قضية جيدة. "كانت جميلة بشكل لا يصدق. يوم رائع" هذا ما قاله "هاكون" بحماس في مقطع فيديو عن الرحلة.

الأميرة ميت ماريت أثناء التجديف- الصورة من موقع New my royals



وكتبت العائلة المالكة النرويجية على إنستغرام عن مقطع الفيديو والصور الخاصة بالرحلة: "سوياً مع منظمة نورسك فريلوفتسليف ونادي أوسلو كاياك، ذهب ولي العهد وولية العهد في جولة تجديف مع أربعة شباب. لقد بدأت المنظمات الخارجية بداية جيدة".

الأميرة ميت ماريت والأمير هاكون أثناء التجديف مع أعضاء نادي كاياك- الصورة من موقع New my royals



ولي العهد وزوجته

التقى الزوجان في عام 1999 وتزوجا في أوسلو في صيف عام 2001. أنجبا معاً ابنتهما "إنجريد ألكسندرا" (17 عاماً) و"سفير ماجنوس" (15 عاماً).

الأميرة ميت ماريت والأمير هاكون أثناء التجديف- الصورة من موقع New my royals



جمعية نورسك فريلوفتسليف

هي جمعية مشتركة تضم 18 منظمة تطوعية للحياة الخارجية. معاً، يحتضنون أكثر من 5000 فريق واتحاد في جميع أنحاء البلاد، وتضم أكثر من 950 ألف عضو. وقد دعت منظمة "نورسك فريلوفتسليف" إلى هذا اليوم الخاص للفت الانتباه إلى أهمية وضرورة وصول الجمهور إلى الطبيعة.