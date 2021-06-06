فريق EXO في أقوى عودة من جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 07:35 مساءً - يبدو أن شهر يونيو سيكون شهرًا كبيرًا في عالم البوب؛ حيث تستعد بعض المجموعات الضخمة لإصدار موسيقى جديدة.

عودة EXO بأغنية Don't Fight the Feeling- الصورة من حساب EXO على تويتر



Don't Fight the Feeling بعد غياب طويل

وبحسب موقع "soompi" كشف فريق EXO (فرقة الفتيان الكورية الجنوبية - الصينية) عبر حسابهم على تويتر عن الجدول الزمني لعودتهم التي طال انتظارها! فقد أصدر EXO جدولًا تفصيليًا لعودتهم يكشف عما يمكن أن يتطلع إليه المعجبون في الأسابيع التي سبقت عودتهم بألبومهم الجديد المرتقب بشدة Don't Fight the Feeling "لا تقاتل المشاعر".

عودة EXO بأغنية Don't Fight the Feeling- الصورة من موقع soompi



"لا تحارب المشاعر" هو ألبوم خاص يحتفل بالذكرى التاسعة لصدور EXO لأول مرة عام 2012 والذي من المقرر إصداره في 7 يونيو الساعة 6 مساءً بالتوقيت الكوري وسوف يؤديها "شيومين"، "بيكهيون"، "كاي"، "تشانيول"، "سيهون" و"دي أو".

EXO يكشف عبر تويتر أغنيتهم الجديدة Don't Fight the Feeling- الصورة من حساب EXO على تويتر



ويأتي هذا الألبوم بعد غياب دام أكثر من عام ونصف منذ ألبومهم السادس "OBSESSION" والذي طُرح في عام 2019.

EXO

Exo هي فرقة فتيان كورية جنوبية صينية مقرها في سيول، ظهرت في البداية في عام 2011 من قبل SM Entertainment مكونة من 12 عضواً منفصلين لفرقتين" EXO-K" و"EXO-M".

أعضاء " EXO-K"هم: "سوهو"، "بيكهيون"، "كاي"، "تشان يول"، "سيهون"، "دي أو" وكانوا يغنون باللغة الكورية.

أعضاء"EXO-M" وتضم كلًا من: "كريس"، "شيومين"، "لوهان"، "تشين"، "لاي" و"تاو" وهم يغنون باللغة الصينية.

انفصل عنهم رسميًا "كريس" و"لوهان" في 2014 وتبعهم "تاو" في 2015.

وأصبحت الآن تتألف من تسعة أعضاء: "شيومين"، "سوهو"، "لاي"، "بيكهيون" ، "كاي"، "تشين"، "تشانيول"، "سيهون" و"دي أو".

تتضمن موسيقاهم - التي تم إصدارها وتقديمها باللغة الكورية والماندرين واليابانية - بشكل أساسي موسيقى البوب والهيب هوب و R & B، بما في ذلك عناصر من أنواع موسيقى الرقص الإلكترونية.

صُنفت الفرقة كواحدة من أفضل خمسة مشاهير نفوذاً في قائمة Forbes Korea Power Celebrity من 2014 إلى 2018 وحصلت على لقب "Kings of K-pop" من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

حقق ألبوم Exo الأول في عام 2013 نجاحًا نقديًا وتجاريًا ، باع أكثر من مليون نسخة ، مما جعل Exo أول فرقة كورية تفعل ذلك منذ اثني عشر عامًا.

جوائز EXO

فاز فريق Exo بالعديد من الجوائز طوال حياتهم المهنية، بما في ذلك خمس جوائز متتالية لألبوم العام في حفل Mnet Asian Music Awards وجائزتان متتاليتان لفنان العام في حفل جوائز Melon Music Awards ، وأقاموا أكثر من 100 حفل موسيقي عبر أربع جولات رئيسية ومتعددة.

خارج الموسيقى، أبرم أعضاء الفرقة صفقات تأييد مع علامات تجارية مثل Nature Republic و Samsung ويشاركون في الجهود الخيرية مثل Smile For U، وهو مشروع مستمر من قبل SM Entertainment واليونيسيف بدأ في عام 2015.